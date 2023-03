Twee weken na politie-inval steekt Chinese straatprostitutie opnieuw de kop op

Het tekort aan opvangplaatsen is ook een gevolg van het aantal meldingen dat binnenkomt in de gespecialiseerde centra en sinds 2022 steil omhoog gaat. "Die stijging valt deels te verklaren door de opstart van het centrale meldpunt en het Borealis-dossier dat uitgebreid is besproken in de pers, maar ook bij de huidige opvangcrisis in ons land. Heel veel mensen zijn momenteel aan het overleven, met name in de Brusselse straten. Dat is bijzonder alarmerend want die mensen zijn op de dool, kunnen nergens naartoe en worden rechtstreeks in de armen van mensenhandelaars geduwd worden."