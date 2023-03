Verplicht gesloten discotheek Holiday Club in Geluveld verkommert, maar uitbaters willen niet wijken

De heren openen vandaag een nieuwe club, genaamd "Addict", bijna 70 km van Zonnebeke bij het Waalse dorp Blaton. Ondertussen werken ze in Zonnebeke aan een nieuwe club met de toepasselijk naam "Comeback". "We willen de huidige reputatie achter ons laten en een nieuw concept lanceren voor de Vlaamse jongeren uit de streek."

"Zij moeten nu minstens een half uur rijden naar de dichtste discotheek en in naburige steden zoals Ieper wordt geklaagd over vechtpartijen in de uitgaansbuurt. Ook de dj’s en security kiezen we zo lokaal mogelijk. De locatie in Zonnebeke blijft ideaal: dicht bij de autosnelweg en relatief ver van woonkernen. Ik zal hier blijven vechten om te slagen in mijn opzet", kijkt de Sousa vooruit.