'Voetbalstadion SK Beveren' geveild in Lokeren

Raoul De Keyzer uit Deinze is 1 van de grootste Belgische kunstenaars van de voorbije 50 jaar. Hij is wereldwijd bekend om zijn schilderijen. Maar hij hield ook van sport. Hij was jarenlang sportverslaggever voor regionale kranten. En vooral voetbal lag hem nauw aan het hart. Het is dan ook niet te verwonderen dat in veel van zijn schilderijen voetbal aan bod komt. Dat is ook het geval in het werk 'Met Freethiel op provinciaal veld'. Freethiel is de naam van het voetbalstadion van SK Beveren. En De Keyser gebruikt in het schilderij ook de clubkleuren blauw en geel. De veilingprijs wordt geschat rond de 100.000 euro.

Het schilderij wordt volgende week zaterdag geveild in een kunstgalerij in Lokeren. Ook andere grote werken, onder meer van Raveel, Alechinsky en Christo, gaan er onder de hamer.