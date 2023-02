Volvo Trucks Gent zoekt 100 nieuwe medewerkers om meer vrachtwagen te kunnen produceren

In totaal wil Volvo Trucks Gent dit jaar 44.000 vrachtwagens van de band laten rollen. Dat zijn er opvallend meer dan anders. Vorig jaar werden in Gent 42.000 vrachtwagens gebouwd. "We zien dat ons orderboek de laatste jaren heel goed gevuld blijft", zegt vicepresident Koen Leemans van Volvo Group Truck Operations Gent. Om meer vrachtwagens te kunnen produceren, heeft de fabriek 100 nieuwe medewerkers nodig. Er werken nu al 4000 mensen, en het is daarmee de grootste productie-eenheid van de Volvo Group in Europa. Later dit jaar start Volvo Trucks ook met de bouw van de eerste elektrische truck.