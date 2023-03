Vrachtwagen rijdt in flank Lijnbus in Grimbergen: 4 gewonden

Zaterdagnamiddag reed een vrachtwagen in op de flank van een Lijnbus op de Sint-Annalaan, aan het afrittencomplex aan de Hellebeekstraat in Grimbergen. De vrachtwagen kwam vanaf de Ring rond Brussel en reed op de Sint-Annalaan op de bus in. Er zijn vier gewonden gevallen, de vrachtwagenchauffeur en nog drie passagiers van de bus. Niemand verkeert in levensgevaar, al zijn er twee personen afgevoerd naar het Universitair Ziekenhuis in Jette en een derde persoon naar het ziekenhuis in Vilvoorde.