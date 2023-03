Waarom wil (bijna) geen enkele buurgemeente fuseren met Wetteren ?

Tegen begin april wil Wetteren de knoop doorhakken met welke buurgemeente(n) ze willen fuseren. Wetteren is een mogelijke fusie volop aan het onderzoeken. "We hadden dat eigenlijk al lang moeten doen", zegt burgemeester Albert De Geyter (CD&V). "Maar het is nog perfect haalbaar om tegen het einde van het jaar een fusieplan klaar te hebben." Gemeenten die tegen 31 december hun fusieplannen bekend maken, kunnen veel financiële steun van de Vlaamse overheid krijgen.