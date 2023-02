Zwaar toegetakelde man op straat aangetroffen in Ravels, wellicht ontvoering en foltering binnen drugsmilieu

In Ravels in de Antwerpse Kempen is gisteren een man op straat aangetroffen die zwaar gefolterd was. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Het gaat om een 37-jarige Nederlander die in Nederland ontvoerd zou zijn, wellicht door mensen uit het drugsmilieu. Er is een verdachte opgepakt, een man van 23 uit Lommel.