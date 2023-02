200 mensen vormen ketting in Gent als steun voor slachtoffers van aardbeving in Turkije en Syrië

Onder de stadshal in het centrum van Gent zijn meer dan 200 mensen samen gekomen om een lange mensenketting te vormen. Onder hen waren heel wat Turkse en Syrische Gentenaars, die diep geraakt zijn door de aardbeving in Turkije en Syrië. Met een lange mensenketting willen ze hun steun betuigen aan de slachtoffers van de aardbeving. Er was ook een marktje met specialiteiten uit de 2 getroffen land. "Mijn schoonbroer is uit Syrië", zegt 1 van de aanwezigen. "Dus ik ben hier om hem te steunen, maar ook alle andere slachtoffers." Een andere deelnemer vindt het belangrijk om mensen uit Syrië en Turkije te steunen : "Iedere mens is gelijk. We zijn er voor elkaar."