Animal Rescue Service vzw redt damhert in Overijse dat met schapendraad vastzit aan boom

Het dier is waarschijnlijk afkomstig van een kudde damherten in de buurt, al is dat vreemder dan het misschien klinkt. Damherten komen immers van nature niet voor in onze natuur. “Het zijn vermoedelijk ontsnapte dieren”, verduidelijkt Helleputte. “Maar de mensen weten dat daar, en ze vinden het plezierig dat die af en toe door de tuin huppelen.”