Betoging in Brussel voor vrede en tegen oorlog in Oekraïne: "In belang van iedereen dat deze waanzin stopt"

"We zitten vast in een oorlogslogica", legt woordvoerder Jan Devolder van Sant'Egidio uit aan VRT NWS. "Wie spreekt over vrede, wordt verdacht gemaakt alsof dat pro-Russisch zou zijn, maar dat is helemaal niet de bedoeling. We zijn pro-Oekraïens, wij staan aan de kant van dat volk. Maar wij vinden alleen dat het in het belang van iedereen is -ook van Oekraïne, maar in het belang van heel Europa en de hele wereld- dat deze waanzin stopt."