Dieven stelen 40.000 euro aan werkmachines en zadels in paardenstallen in Gistel

Volgens camerabeelden gaat het om drie mannen die inbreken. Ze dringen de paardenstallen binnen, en laden anderhalf uur lang allerlei materiaal in in hun wagen. Ze gingen aan de haal met enkele zadels voor paarden, en ook met een hele hoop bouwmaterialen en werkmachines die gebruikt zouden worden om nieuwe paardenstallen te bouwen.

Eerder waren er ook al diefstallen in stallen in Deerlijk, Ternat en in Limburg. Of het om dezelfde daders gaat, is nog niet duidelijk.