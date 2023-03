Europese carnavalswereld op bezoek bij Europaprins Werner en Europaprinses Natacha in Halle

Werner en Natacha nemen hun taak serieus. "Europaprins en Europaprinses zijn is wel wat anders dan prins carnaval worden in een stad of dorp. Van ons wordt verwacht dat we het carnaval internationaal promoten. Dat wordt overal anders gevierd met andere gebruiken, maar die diversiteit is net de kracht van dit feest. Maar wat overal hetzelfde is, is dat carnaval mensen samenbrengt en voor een vriendschapsband zorgt."

Het prinsenpaar wordt op zoveel mogelijk carnavalsactiviteiten verwacht als officiële vertegenwoordiger van de Europese carnavalsorganisatie ECV. "Dat betekent dus dat we van vrijdagavond tot zondagavond de baan op zijn, voornamelijk dwars door België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland", aldus het duo. "Sinds onze verkiezing half oktober tot nu hebben we al meer dan 13.000 kilometer met de wagen afgelegd."