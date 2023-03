Fietsbrug over Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren geopend

Ook Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) zag dat het goed was. “Het is sowieso een enorme meerwaarde om die fietsbrug hier vandaag te kunnen onthullen en officieel te openen.” De brug is dan ook meer dan een brug over de drukke Noord-Zuidverbinding. “Het is ook een onmisbare schakel in de fietssnelweg F74, de Noord-Zuidverbinding voor fietsers. Die loopt van Hamont-Achel tot in Sint-Truiden.”