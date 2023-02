Genkenaars maken kunstwerk van appartementen die gesloopt worden in Sledderlo: “We willen kunst dicht bij de mensen brengen”

Kunstenaars van verschillende disciplines bezoeken de twee appartementsgebouwen die zullen worden afgebroken. "Het is een ode aan Sledderlo. We willen de positiviteit in de wijk letterlijk in de verf zetten", vertelt Gökhan Kizilbuğa. Voor zijn eindwerk aan hogeschool RITCS in Brussel wil hij zelf vertellen hoe de wijk is, los van het negatieve oordeel dat buitenstaanders soms hebben. Heel toepasselijk heet het project Sledderlove. "Na de tentoonstelling werken we verder aan een toneelstuk dat we in juni opvoeren in de wijk", aldus Kizilbuğa.