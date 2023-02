Gentse Meulestedebrug sneller dan verwacht opnieuw toegankelijk

De brug liep bij de aanvaring ernstige schade op aan een van de twee hoofdliggers en werd uit veiligheidsoverwegingen onmiddellijk afgesloten voor alle verkeer. Er werd toen aangekondigd dat ze tot woensdag buiten dienst zou zijn. Ondertussen is ze toch al hersteld.

De technische diensten van De Vlaamse Waterweg en de onderhoudsaannemer Ghent Dredging hebben afgelopen weekend met verschillende ploegen de klok rond gewerkt om het beschadigde deel van de brug te herstellen.

"Zaterdag zijn in ons atelier in Mol de nieuwe stalen elementen in elkaar gezet en ter plaatse gebracht. Het verwrongen deel van de hoofdligger werd weggebrand en vervangen door het nieuwe deel", legt woordvoerder Liliane Stinissen uit. "Aansluitend hebben meerdere lasploegen ononderbroken gewerkt tot de brug weer in dienst kon gesteld worden."