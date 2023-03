Mechelse kerken zoeken extra vrijwilligers na absoluut recordjaar

De Mechelse kerken hebben er een absoluut topjaar opzitten. Ze mochten in totaal zo'n 162.000 bezoekers verwelkomen. "In Mechelen hebben we acht historische kerken. Voor de coronacrisis trokken die kerken ongeveer 100.000 bezoekers per jaar. Vorig jaar was dus een topjaar. De Sint-Romboutskathedraal blijft er met kop en schouders bovenuit steken en trok 45.000 bezoekers. Maar ook de Begijnhofkerk, die tien jaar lang gesloten was, trekt ongeveer 25.000 bezoekers per jaar.", licht Arthur Orlians, schepen van Monumenten (Vld-Groen-M+) toe.