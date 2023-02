Minstens 33 migranten en vluchtelingen verdronken na schipbreuk voor de kust van Zuid-Italië

De reddingsdiensten zoeken nog naar slachtoffers op zee, maar de hoge golven bemoeilijken de zoekactie. Volgens het Britse persagentschap Reuters zouden de migranten en vluchtelingen aan boord van het vaartuig afkomstig zijn uit Iran, Pakistan en Afghanistan, maar dat is nog niet officieel bevestigd.



Italië blijft een van de belangrijkste aankomstplaatsen van migranten en vluchtelingen die Europa via de zee proberen te bereiken. Maar de tocht over het centrale gedeelte van de Middellandse Zee is een van de gevaarlijkste ter wereld. Volgens het Missing Migrants Project van de Internationale Organisatie voor Migratie zijn sinds 2014 al meer dan 20.000 mensen omgekomen of vermist geraakt in het centrale gedeelte van de Middellandse Zee.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni reageert "diep bedroefd" op de schipbreuk met de migranten en vluchtelingen. Ze is naar eigen zeggen vastberaden om de illegale migratie naar haar land te stoppen, om meer tragedies te voorkomen.