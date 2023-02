Palestijn schiet twee Israëli's dood in Westelijke Jordaanoever, gesprekken op hoog niveau tussen Palestijnen en Israëli's in Jordanië

Enkele dagen na de dodelijke inval van het Israëlische leger in de stad Nabloes op de Westelijke Jordaanoever, waarbij 11 Palestijnen gedood werden, volgt een nieuwe opstoot van geweld net buiten de stad.

Op een kruispunt ten zuiden van de stad ramde een Palestijn met zijn auto een andere auto, waarna hij het vuur opende op de twee Israëlische inzittenden. De twee Israëli's overleden later aan hun verwondingen. Het gaat om twee Joodse kolonisten die in een nederzetting nabij Nabloes woonden. Een van hen deed ook dienst in het Israëlische leger. De vermoedelijke dader is op de vlucht en wordt opgespoord door de Israëlische veiligheidsdiensten.