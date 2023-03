Nazisymbolen in Brussel: "Hakenkruizen in straatbeeld zullen toenemen"

Charlotte Gutman, gewezen vicevoorzitter van het Coördinatiecomité van de Joodse Organisaties van België (CCOJB), reageert nuchter op die verschillende nazi-tekens. “Antisemitisme, zichtbaar of onzichtbaar, is nooit weggegaan. Dat er een opmars zou zijn, lijkt mij sterk waarschijnlijk: er is de laatste jaren veel negatieve berichtgeving geweest rond Israël en er bestaat veel onwetendheid over dat land aan de ene kant en over het Joodse volk aan de andere kant.”

De cijfers in het laatste jaarrapport van antisemitisme.be bevestigen dat vermoeden: 2021 was een recordjaar met 119 geregistreerde meldingen, waarvan een aanzienlijk aantal in Brussel.