Amerikaan bezoekt 2.995 dagen na elkaar Disneyland: "Het begon als een grap"

Reitz hield al die jaren zijn bezoekjes aan het park nauwgezet bij. Hij postte foto's op Facebook en Instagram, hield een blog bij, en bewaarde zelfs elk parkeerticketje sinds 2012. Zijn bezoekjes werden via zijn abonnement ook automatisch geregistreerd in het computersysteem van Disneyland. Bij technische problemen of stroomstoringen liep Reitz langs de City Hall in Disneyland, om het daar te laten noteren.

Afgelopen week kreeg Reitz plots een telefoontje van Guinness World Records. De organisatie had beslist om het wereldrecord aaneensluitende bezoeken aan Disneyland in Anaheim alsnog aan hem toe te kennen. "Ik was echt in shock", zegt hij. "Het is gewoon wild, hoe dit allemaal gelopen is. Ik zat niet 8 jaar lang te denken aan een Guinness World Record. Het was gewoon maar iets wat ik elke dag bijhield."