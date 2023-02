"De leeuwenkuil" is een nieuwe Palestijnse gewapende groepering, maar wie zijn ze?

2022 was voor de Palestijnen het bloedigste jaar sinds 2015. 180 mensen lieten het leven en er waren nooit eerder zoveel nieuwe illegale Israëlische nederzettingen bijgekomen. Vooral in de regio's rond de stad Nabloes was er toenemend geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen.

In die context dook in augustus vorig jaar een nieuwe Palestijnse gewapende groepering op: Arien al-Oesoed, oftewel de Leeuwenkuil. Israël beschouwt hen als terroristen, vele Palestijnen zien hen als een verzetsbeweging. "Die strijders doen de geest van verzet van de Palestijnen opnieuw opleven", vertelde een Palestijnse vader aan televisiezender Al Jazeerah in september.