Pantoffel van vermiste 75-jarige vrouw gevonden in bos in Maasmechelen

Op de vijfde dag van de zoektocht naar de vermiste Emilia Chini in Maasmechelen, is haar pantoffel gevonden in het bos achter de Lindenlaan. Dat wordt bevestigd door het Parket in Limburg. Het is het eerste tastbare spoor van de vrouw dat werd aangetroffen sinds haar verdwijning woensdagavond. Op dit moment is de vrouw zelf nog niet gevonden.