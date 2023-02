Optreden van topfavoriete Loreen tijdens Zweedse Songfestivalpreselecties verstoord door podiumbestormer

Loreen zelf liet het duidelijk niet aan haar hart komen. "Ik had eerst niet door wat het was, ik dacht dat er een technisch probleem was", vertelt ze tegenover de fanwebsite ESCXTRA.com. "Het was geen big deal. Ik voelde geen vijandige energie. Ik begrijp activisten, veel van hen strijden voor de goede zaak."

Achteraf mocht de Zweedse zangeres haar nummer "Tattoo" nog eens brengen. Met succes, want ze plaatste zich zonder problemen voor de finale van de Zweedse preselecties, die plaatsvindt op 11 maart. Loreen is trouwens de grote favoriete om Zweden te vertegenwoordigen dit jaar. In 2012 won ze het grote Songfestival al eens met "Euphoria", een van de grootste Eurovisie-hits ooit.