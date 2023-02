Pollenpiek doet mensen met allergie snotteren en tranen

Mensen die last hebben van bomenpollenhhebben het de afgelopen weken mogelijk gemerkt: tranende ogen, een loopneus, niezen of huiduitslag. Nu de lente in aantocht is, bloeien de els en hazelaar en zijn het die bomenpollen die momenteel door de lucht zweven. Op de grafiek van Sciensano zien we trouwens dat we al in begin januari een piek hebben gehad.