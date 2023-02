Russische Sojoez-capsule met extra voorraad voor bemanning komt aan bij het ISS

In december werd een lek vastgesteld in het koelingssysteem van de Russische Sojoez-capsule MS-22 die aan het ISS gekoppeld is. Daardoor stroomde koelvloeistof weg in de ruimte. Het lek zou veroorzaakt zijn door de inslag van een zogenoemde micrometeoroïde, een minuscuul stukje meteoriet.