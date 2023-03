Schoten trekt na vicieuze cirkel stekker uit Deuzeldmarkt

Nog geen jaar na de eerste editie heeft het gemeentebestuur van Schoten beslist om de wekelijkse Deuzeldmarkt op zondag niet langer te organiseren. In april van vorig jaar werd de markt in het leven geroepen omdat de wijk Deuzeld al lange tijd zonder bakker of slager zat. "Dit is enorm spijtig", vertelt Veronique d'Exelle, schepen van lokale economie (N-VA). "We zijn met de markt gestart op vraag van bewoners. We hebben er heel veel energie ingestoken, maar marktkramers vinden die elke zondag naar hier wilden komen, bleek moeilijker dan gedacht."