Varkensboer uit Sint-Niklaas kweekt zelf gloednieuw varkensras

In Nieuwkerken-Waas bij Sint-Niklaas is op de varkensboerderij van de familie Van Stappen een nieuw soort varken gekweekt: het Bagynvarken. De naam verwijst naar het Bagynhof, de hoeve van de familie. "Dankzij zijn jarenlange ervaring is mijn papa erin geslaagd om door de kruising van het Piétrain-ras (herkenbaar aan de zwarte vlekken) en het Duroc-ras (bekend door het okerbruine vel) een nieuw eigen kwaliteitsvarken te veredelen", vertelt dochter Stefanie.

"Door beide rassen met elkaar te kruisen kunnen we de sterke punten van beide rassen combineren. Enerzijds de vette structuur en mooie speklagen en anderzijds de gespierde vleesmassa. Die twee samen geven een perfecte liefdevolle match wat zich vertaalt in een mooi stukje roos gemarmerd varkensvlees."