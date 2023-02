Voor het eerst sinds coronacrisis weer groot Krakelingenfeest in Geraardsbergen

Krakelingen zijn ronde broodjes met een gat in. De traditie is eeuwenoud, en al 13 jaar erkend als UNESCO werelderfgoed. En voor het eerst sinds de coronacrisis, kan Geraardsbergen weer een groot Krakelingenfeest houden. Het mooie weer lokte veel volk naar het evenement. Eerst was er de historische stoet over de geschiedenis van Geraardsbergen, met 1000 figuranten. En daarna volgden de visjesdronk en de Krakelingenworp waarbij 5000 Krakelingen werden uitgegooid. Wie de gouden krakeling vangt, wint een juweel.

Veel inwoners van Geraardsbergen zijn blij dat ze weer het Krakelingenfeest kunnen vieren. "Ieder jaar is dit afscheid nemen van de winter", klinkt het bij de toeschouwers. "En met dit zonnige weer vandaag, kan het niet beter. Voor ons, de inwoners van Geraardsbergen is dit een belangrijke dag. Iedereen lacht, de lente begint !"

Een vaste bezoeker van buiten Geraardsbergen is onze premier Alexander De Croo (Open Vld) : "Ik heb hier als kind veel rondgelopen, mijn vader nam mij altijd mee hiernaartoe. En de voorbije 15 jaar, ben ik hier ook altijd geweest. Het blijft een supermooi evenement op 1 van de mooiste plekken in de Vlaamse Ardennen."