Wakes voor Olivier Vandecasteele in Brussel, Gent, Leuven, Namen en Doornik: "Hij moet zo snel mogelijk vrijkomen"

Tot dan kan de Belgische overheid niets doen, aldus Laurent, de schoonbroer van Olivier Vandecasteele: "Als er andere middelen waren om Iran onder druk te zetten, had de regering die al lang ingezet. Intussen is het al vijf weken geleden dat de familie iets van hem gehoord heeft. De vraag is in welke fysieke en mentale staat we hem zullen terugkrijgen, en of hij ooit zal herstellen."

De familie heeft Olivier Vandecasteele nog maar een paar keer kunnen spreken het afgelopen jaar. "Het gaat absoluut niet goed met hem. Hij is al meer dan 25 kilogram vermagerd, hij kampt met verschillende gezondheidsproblemen en hij zit nog altijd in isolatie", zegt zijn zus.