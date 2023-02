Wereldrecord meertalig voorlezen gebroken in Schaarbeekse bibliotheek

Voor het team van Bib Sophia is dit wereldrecord een hoogtepunt, maar zeker geen eindpunt. “Bib Sophia zet heel hard in op leespromotie want lezen begint bij voorlezen”, vertelt Sofie Van den Bergh, bibliothecaris van Bib Sophia. “We promoten voorlezen door het vooral zelf te doen en wekelijks voor te lezen in onze bib, speelstraten, crèches en de Schaarbeekse parken.”

Schaarbeeks schepen van Nederlandstalige Cultuur en Onderwijs Adelheid Byttebier (Groen) is tevreden met het wereldrecord. "Het is een kers op de taart, maar zelfs zonder record was dit een zeer geslaagde dag. We wilden vooral de rijkdom aan talen die onze gemeente kent, positief in de kijker zetten. Kinderen mogen trots zijn op hun thuistaal."

Ook Brussels minister voor de Promotie van Meertaligheid Sven Gatz (Open VLD) is enthousiast over het project. "Dit initiatief toont hoe meertaligheid echt leeft bij onze bevolking."