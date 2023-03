Wildcamera van Welkom Wolf kan "wolventreintje" van 7 Limburgse wolven vastleggen

Op de beelden van een wildcamera van Welkom Wolf is een groot deel van de Limburgse wolvenroedel te zien. 7 wolven uit de roedel zijn er samen op pad. Opvallend is dat een deel van de dieren in het filmpje zichtbaar mankt. Dat kan verschillende oorzaken hebben, Welkom Wolf wijst op aanrijding als de vermoedelijke hoofdoorzaak. Deze maand nog werden er twee wolven doodgereden in Limburg.