Zware brand in tuincentrum in Sint-Pieters-Leeuw

In de nacht van zaterdag op zondag brak er brand uit bij tuincentrum Groendekor, aan de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. Het was een zware brand, met veel schade aan het gebouw. Vooral de afdeling met snijbloemen en decoratie is getroffen, maar ook de burelen van het gebouw raakten zwaar beschadigd. In de rest van de winkel is er rookschade.