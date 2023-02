Zweedse film "Comedy queen" wint prijs voor beste langspeelfilm op JEF festival

Tijdens het festival waren er 54 filmpremières, meer dan 250 vertoningen van 171 films, 23 workshops en twintig Medialab-installaties en -games op 28 locaties in zeven steden. In totaal stonden er 28 films in verschillende competities op het programma. De prijzen voor de beste jeugdfilms en installatie werden vanmiddag bekendgemaakt in Cinema Lumière in Antwerpen door presentator Dempsey Hendrickx ("De buurtpolitie", "Ketnet helden") en de jury's.