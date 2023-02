1 jaar na de "Zeitenwende" van Duitse Kanselier Scholz: "De Duitsers zijn mee met hun nieuwe rol"

Duitsland is of liever "was" het land van "nooit meer oorlog". Maar de Russische inval in Oekraïne heeft het land drastisch dooreen geschud. Vandaag is het 1 jaar geleden dat Duitse Kanselier Olaf Scholz sprak over een "Zeitenwende". "De prioriteiten en principes kwamen plots op een andere plaats te liggen in die prille nieuwe coalitie" zegt Jeroen Reygaert, Duitslandexpert bij VRT NWS in "De ochtend" op Radio 1.