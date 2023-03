1.800 bezwaarschriften tegen geplande locatie van twee grote windturbines in Maaseik

Het openbaar onderzoek over de grote windturbines die Luminus in Maaseik plant is afgelopen. Die windturbines zullen 230 meter hoog zijn. Er zijn 1.800 bezwaarschriften ingediend bij de stad Maaseik. De actiegroep Bezorgde Burgers Maaseik heeft ruim 1.700 bezwaarschriften verzameld. Daarnaast zijn er ook ruim 80 bezwaarschriften rechtstreeks naar de stad gestuurd. Onder meer ook natuurverenigingen hebben bezwaar, laat burgemeester Tollenaere weten, omdat de locatie niet ver van de Maas ligt. Het gaat om een gebied met heel wat watervogels. Daarnaast is het ook een plek waar trekvogels overvliegen.