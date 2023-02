30 kilometer omrijden voor brood in Arendonk: de bakfiets van bakker Els brengt redding

In Arendonk zijn de herstellingswerken gestart aan de brug over de Turnhoutse Vaart. Om in het centrum te raken met de auto, moet je een omleiding volgen van zo'n 30 kilometer via Nederland. Te voet of met de fiets kan je wel nog over de brug, al is niet iedereen even mobiel. Drie handelaars brengen daarom met de bakfiets bestellingen naar de overkant. Radio2-reporter Margaux van de regio gaat mee tijdens de eerste rit van bakker Els Tuytelaers.