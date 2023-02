29 agenten riskeren celstraffen (deels) met uitstel voor pesterijen en racisme

Vijf leden van het team waren zo gedegouteerd dat ze in september 2016 een brief naar hun oversten schreven. Er werd een onderzoek opgestart bij de dienst intern toezicht van de Antwerpse politie. Toen de feiten in maart 2017 de media haalden, werd een opsporingsonderzoek gestart dat na een klacht van de Liga voor Mensenrechten werd opgeschaald naar een gerechtelijk onderzoek. Ook het Comité P boog zich over de zaak.

Het strafdossier werd opgebouwd rond de 280 bladzijden aan WhatsApp-conversaties en de verklaringen van de geviseerde slachtoffers. "Die conversaties waren van een zeer laag niveau, dat is wel het minste dat we kunnen zeggen. Ze weerspiegelden ook wat er zich op de werkvloer afspeelde, want de pesterijen en het racisme gebeurden ook buiten de WhatsApp-groep", zei de procureur.