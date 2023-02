Al 6 inbraken in Oost-Vlaamse maneges in 6 weken: “dieven zijn uit op dure zadels, de goedkope laten ze liggen”

“We merken dat sinds er sinds half januari 6 diefstallen zijn gepleegd in maneges in Oost-Vlaanderen”, zegt hoofdcommissaris Patrick Willocx van de Federale Politie. “Telkens hebben de dieven het gemunt op paardenzadels die meerdere duizenden euro’s waard zijn.”

Er zijn diefstallen gemeld in onder meer Kruisem, Destelbergen, Waarschoot, Dendermonde en Stekene. Benjamin Pieters van Rijbaan Piet in Dendermonde kreeg begin februari nog zadeldieven over de vloer: “Ze weten heel goed wat ze zoeken, namelijk springzadels. Die kunnen tussen 2.000 en 6.000 euro kosten, afhankelijk van het merk. Bij ons zijn er 11 dure zadels gestolen, de goedkopere dressuurzadels lieten ze liggen.”