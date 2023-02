Autodelen blijft hard groeien: 40 procent meer actieve gebruikers bijgekomen in 2022

Eind vorig jaar waren er in ons land 5.316 deelwagens, ofwel 671 meer dan het jaar ervoor. Volgens koepelorganisatie Autodelen.net gaat het om de sterkste stijging van de afgelopen vijf jaar.



En ook het aantal mensen dat een deelauto gebruikt, is toegenomen. Zo zijn er op één jaar tijd 33.600 actieve gebruikers bijgekomen. Eind 2022 telde ons land 121.394 actieve gebruikers, 38 procent meer dan in 2021. In 2020 telde ons land 54.578 actieve autodelers (cijfers die verder teruggaan, werden niet medegedeeld, red.)