Baby levensgevaarlijk gewond na val bij onthaalmoeder in Kessel-Lo

Omdat het om een ernstig ongeval gaat, werd ook de politie en het parket verwittigd. “Er is een onderzoek lopende naar onopzettelijke slagen en verwondingen”, zegt Callewaert. “We hebben voorlopig geen enkele aanwijzing dat er kwaad opzet in het spel is. Een ongeval, maar wel een met zware gevolgen. Gezien de ernst van de verwondingen is er dus wel een onderzoek lopende. Een wetsdokter werd aangesteld om te onderzoeken hoe het ongeval kon gebeuren.”

De onthaalmoeder zelf is zwaar aangedaan van de feiten.