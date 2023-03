Beweging.net vergadert op Hasselts perron om tekort aan lokalen voor verenigingen aan te kaarten

Er moet niet enkel gezocht worden naar nieuwe lokalen. Bij sommige verenigingen, zoals de scouts SMAF in Hasselt, moeten ze op zoek naar manieren om de oude lokalen te moderniseren. "We merken dat de lokalen beginnen te verouderen. Nu zitten we met problemen rond de brandveiligheid", zegt Harm Wevers, leider bij scouts SMAF. "Nu moeten we heel wat investeren in de brandveiligheid. De lokalen moeten ook weer opnieuw gekeurd worden. Gelukkig krijgen we wel subsidies van de stad, maar er zijn op organisatorisch vlak heel wat regeltjes. Die regeltjes weet je niet vanaf het begin. Het is ook niet altijd duidelijk wat er geregeld moet worden", zegt de leider.