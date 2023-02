Vandalen bekladden carnavalswagens met graffiti in Diest

Afgelopen weekend hebben vandalen de carnavalswagens van carnavalsgroep de Gilde van Tielebuis uit Diest beklad met graffiti. "Voor we zaterdagochtend aan ons prinsenbal wilden beginnen, hebben we vastgesteld dat onze wagens besmeurd zijn door graffiti. Ze stonden in een opslagplaats op de Citadel", vertelt voorzitter David Beeris. "Een drietal wagens zijn langs de voor- en achterkant, maar ook langs de zijkanten beklad."

De carnavalisten gaan proberen om de verf zo snel mogelijk te verwijderen. "Voor de stoet van afgelopen zondag in Schoonderbuken, bij Scherpenheuvel-Zichem, was er geen tijd genoeg om die graffiti te verwijderen", zegt David Beeris. "We hebben dus met besmeurde wagens moeten rondrijden. We gaan ervan uit dat het om een vandalenstreek gaat, maar concrete aanwijzingen hebben we niet. We hopen de wagens tegen volgend weekend weer proper te krijgen, want dan staan de stoeten van Zoutleeuw en Leuven op het programma. Tegen 26 maart moet alles zeker schoon zijn, want dan hebben we onze eigen stoet in Diest", besluit de voorzitter.