CHECK - Neen, er is geen direct bewijs dat offshore windturbines voor hevige regenval op  land kunnen zorgen

Nochtans is er geen onderzoek te vinden dat die theorie zomaar bevestigt. "De atmosferische condities die nodig zijn om wolken door windturbines te laten genereren komen in de praktijk weinig voor, en de spectaculaire wolkenvorming zoals te zien is op de foto uit Denemarken is een uitzonderlijk geval", lezen we in een expertenbijdrage van oceanograaf en metereoloog Stephan de Roode (TU Delft).