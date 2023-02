Cyberveiligheid stad Antwerpen had tientallen kwetsbaarheden: audit waarschuwt in 2021 al voor manke beveiliging

In het kort: op 6 december 2022 dringen hackers binnen in de IT-systemen van de stad Antwerpen. Die hack heeft tot op vandaag gevolgen voor het personeel en alle inwoners van de stad, zoals een bedrijf dat geen vergunning kan krijgen, beurtenkaarten in het zwembad die nog altijd niet kunnen aangevraagd worden of bibliotheken waar computers nog altijd niet werken.

De voorbije jaren liet stad Antwerpen twee keer een doorlichting uitvoeren van de IT-systemen, één keer in 2020 en één keer in 2021. De audit uit 2020 is een performantie-audit van Deloitte. Daaruit blijkt onder meer dat Antwerpen niet voldoet aan bepaalde veiligheidsmaatregelen gesuggereerd door het Belgische Centrum voor Cybersecurity. Uit die doorlichting wordt in documenten vaak geciteerd. De audit van augustus 2021 duikt echter zelden op.

Die doorlichting is een ICT-veiligheidsaudit van Deloitte, en daarin worden 22 kwetsbaarheden geformuleerd. Zowel de audit uit 2020 als die uit 2021 die VRT NWS kon inkijken, raden de stad aan om dringend meer werk te maken van cybersecurity.