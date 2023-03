"De Fietsbus" in Lendelede zoekt nieuwe vrijwilligers die kinderen naar school begeleiden 

Wielerkampioen Alec Segaert (20) is peter en begeleider van 'De Fietsbus'. "Alec is een bekend figuur in en rond Lendelede. Hij is nu ook het gezicht van onze nieuwe campagne. Kinderen en volwassenen kijken naar hem op. Door hem op de affiche te zetten hopen we meer kinderen en vrijwilligers aan te sporen om met de fietsbus mee te rijden", aldus Banckaert.