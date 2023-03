Dimitri Dedecker, zoon van burgemeester Jean-Marie, stapt in de politiek in Nieuwpoort

Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) had al eerder laten vallen dat er sprake van was, maar nu is de knoop doorgehakt. Dimitri Dedecker treedt in de voetsporen van zijn vader en stapt in de lokale politiek. Hij stelt zich kandidaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Nieuwpoort. "Het kriebelt al een tijdje", geeft Dimitri Dedecker aan.

Het is nog niet duidelijk of hij een eigen Lijst Dedecker zal oprichten in Nieuwpoort. "Momenteel zijn we bezig met leden te verzamelen, dus het is te vroeg om daarop te antwoorden. Ik zal in elk geval niet aansluiten bij een huidige partij. Maar of onze nieuwe partij Lijst Dedecker zal heten, dat zullen we in groep beslissen."