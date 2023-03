Dimitri uit Halen opent eigen circus: "Circus is niet dood"

"Het is zelfs zo dat ik mijn tribunes makkelijker gevuld krijg, dan dat ik een standplaats vind", geeft Dimitri toe. "Het wordt steeds moeilijker om een goede standplaats te vinden, omdat er in veel gemeenten steeds minder groene, open ruimte is om een circustent te plaatsen. Andere gemeenten doen dan weer moeilijk, omdat we een act met honden hebben. Jammer, want die beestjes krijgen hier veel meer aandacht en uitdagingen dan een hond die tijdens de werkdag alleen thuis zit. Als je naar onze show komt kijken, dan kan je niet ontkennen dat die dieren er gelukkig uitzien."