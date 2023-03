Buschauffeur van De Lijn blaast positief aan station van Bilzen

De chauffeur wordt nu op gesprek verwacht en hij mag zich aan passende gevolgen verwachten, klinkt het bij De Lijn. "De veiligheid staat boven alles, dit tolereren we absoluut niet. Of het nu over een exploitant gaat of een chauffeur die rechtstreeks voor De Lijn werkt, we hanteren dezelfde regels. Dronken achter het stuur zitten kunnen we niet door de vingers zien."