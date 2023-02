Droogste februari in 37 jaar en er is niet meteen beterschap in zicht

Over de hele winter bekeken valt de "schade" mee. De voorbije maand januari was wél nat, met in Ukkel 91,1 millimeter neerslag tegenover 75,5 mm normaal. Voor de hele weerkundige winter (december tot en met februari) komen we in Ukkel uit op 214,9 millimeter, wat net onder de normaalwaarde van 228,6 mm ligt.



Het is belangrijk dat onze watervoorraden voldoende worden aangevuld tijdens de winter, want in april begint de hydrologische zomer met meer verdamping door de sterkere zon.

We moeten ons voorlopig nog geen al te grote zorgen maken, zeggen hydrologen, maar er is in februari wel een mooie kans verkeken om de watervoorraden in de natuur verder aan te vullen. Overigens zou het droge weer nog aanhouden tot en met donderdag. Vanaf vrijdag zou het opnieuw een beetje kunnen gaan regenen.

De voorbije jaren zijn er vaak zorgen geweest om een laag grondwaterpeil. Ook de natuur en de landbouw delen in de brokken als het te lang te droog blijft, maar door de klimaatverandering zouden we in de toekomst nog verder naar extremen van lange droge periodes of heel intense regenval evolueren.