Eiland in Wales uitgeroepen tot "een van beste plekken ter wereld om sterren te kijken"

Het project "Globe at Night" vroeg aan tienduizenden burgerwetenschappers over de hele wereld om op te volgen hoe helder de nachtelijke hemel er op een bepaalde plek uit zag. Daarna werd een evaluatie gemaakt van hoe alles evolueerde. Het aantal sterren dat met het blote oog te zien is, daalt snel. Elk jaar zou de lichtvervuiling met 7 tot 10 procent toenemen.

"Op een plek waar we nu 250 sterren kunnen zien, zullen we er over 18 jaar nog maar 100 kunnen spotten", was de conclusie. Een kind dat nu geboren wordt, zal op zijn of haar 18e verjaardag dus een pak minder sterren kunnen waarnemen dan wij nu.